Putin assiste alle esercitazioni nucleari e avverte: "Rischio alto di guerra mondiale"

Vladimir Putin assiste alle esercitazioni nucleari di Mosca e avverte gli Usa e l'Alleanza atlantica: "Il rischio di conflitto nel mondo e nella regione è alto". Il presidente russo ha anche affermato che la Russia è a conoscenza dei piani ucraini usare una "bomba sporca".

Il capo del Cremlino ha assistito da distanza alle esercitazioni delle forze di deterrenza strategica nucleari. In pratica si è trattato di una simulazione di un attacco nucleare, ha spiegato il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, come riporta l'agenzia Ria Novosti.

In realtà non sono una novità, dal momento che si fanno ogni anno in Russia. L'ultima volta era avvenuto a febbraio scorso, poco tempo prima dell'invasione dell'Ucraina. Il fatto che si ripetano in questo particolare momento ha un significato importante.

Durante la sessione sono stati lanciati un missile balistico intercontinentale Yars dal cosmodromo di Plesetsk e un missile balistico Sineva dal Mare di Barents presso il sito di test di Kura in Kamchatka, insieme ad altri missili a lungo raggio. Secondo le Ria Novosti i compiti delle truppe, svolti durante l'addestramento, sono stati completati con successo.