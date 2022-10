Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, rivolge un appello all'Italia: fate di più

25 ottobre 2022 a

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rivolge un appello a tutti gli alleati, anche all’Italia: «Siate responsabili e fate di più perché l’Ucraina continua ad avere ancora più bisogno di rifornimenti per respingere l’aggressione di Putin». In una intervista al Tg3, il segretario generale Stoltenberg ha detto di apprezzare «che l’Italia e gli altri Paesi alleati continuino ad aiutare l’Ucraina. È davvero importante. Non possiamo lasciare che Putin vinca. Altrimenti il messaggio sarebbe che con la forza militare si possono raggiungere i propri obiettivi. Una catastrofe per l’Ucraina ma un messaggio pericoloso anche per tutti noi. Mi compiaccio dunque che l’Italia mantiene il suo supporto».

