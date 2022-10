Sale ancora la tensione Russia-Usa: "Truppe americane in Romania sono una minaccia"

26 ottobre 2022 a

La tensione aumenta ancora. "Il dispiegamento di truppe statunitensi in Romania aumenta la minaccia per la Russia e Mosca ne terrà conto per garantire la propria sicurezza". Lo ha detto il portavoce del

Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. "Più le truppe americane sono vicine ai nostri confini, maggiore è il pericolo con noi".

I russi reclutano soldati con Aids ed epatite C

Peskov è intervenuto anche sulla cosiddetta "bomba sporc": "Abbiamo informazioni che indicano una minaccia esistente di una bomba sporca dall’Ucraina. Abbiamo informazioni che indicano che l’Ucraina si sta preparando per un tale atto terroristico". Il portavoce della Russia ha aggiunto che la Russia "continuerà a comunicare vigorosamente alla comunità mondiale informazioni sulla minaccia di una bomba sporca da parte dell’Ucraina al fine di incoraggiare il mondo a prevenire attivamente tale comportamento da parte di Kiev".