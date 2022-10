Stoltenberg: Mosca cerca pretesto per escalation militare

24 ottobre 2022 a

a

a

Altissima tensione tra Russia e Nato. Questa volta a scendere in campo è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che accusa Mosca di usare pretesti per giustificare ulteriori interventi armati in Ucraina. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha definito «assurde» le accuse di Mosca secondo cui Kiev si starebbe preparando a usare bombe sporche in Ucraina, e ha invitato la Russia a «non usare queste false accuse o affermazioni come pretesto per un’ulteriore escalation della guerra in Ucraina». «Ciò che ci preoccupa è che questo fa parte di un modello che abbiamo visto in passato dalla Russia, in Siria, ma anche all’inizio della guerra, o appena prima che la guerra iniziasse a febbraio. La Russia accusa gli altri di fare ciò che intendono fare loro», ha detto Stoltenberg in un’intervista a Politico.

"Lavoreremo con Europa e Nato". La promessa di Tajani sulle alleanze dell'Italia

Nelle prossime ore, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, visiterà la portaerei della Marina americana la Uss George H.W. Bush, che sta attualmente partecipando all’esercitazione Nato Neptune Strike 2022 nel Mar Mediterraneo. Il segretario generale incontrerà l’equipaggio, osserverà le operazioni della cabina di pilotaggio.