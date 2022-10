Russia Today, frasi choc dell'archorman sui bambini ucraini. "È la prova vogliono il genocidio"

I bambini ucraini vanno buttati nel fiume o dati alle fiamme. È bufera sulla tv Russia Today e per le parole pronunciate durante un talk show dell'emittente dall'anchorman Anton Krasovsky. La direttrice di Rt, Margarita Simonyan, ha ribadito che ha sospeso Krasovsky è stato sospeso. Quattro giorni fa, durante un colloquio in diretta con un ospite sulla guerra, ha chiesto che i bambini ucraini vengano "annegati" e "bruciati". L’emittente è da allora nella bufera, accusata da Kiev di "incitamento al genocidio".

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v