Xi Jinping, terzo mandato. Putin si congratula: più forte l'asse tra Cina e Russia

24 ottobre 2022 a

a

a

Xi Jinping, il leader cinese più potente dai tempi di Mao, ha istituzionalizzato il suo dominio ricevendo un inedito terzo mandato come segretario del partito comunista. Il primo rallegrarsi è stato lo «zar» Putin che vede così rafforzato l'asse Mosca-Pechino. Xi, in carica dal 2012, resterà altri 5 anni ed è stato anche confermato a capo della Commissione militare centrale, ma molti si aspettano che il leader 69enne cerchi il potere a vita. La prima (attesa) mossa di Xi Jinping è stato promuovere gli alleati che sostengono la sua visione di un controllo più stretto della società e dell'economia.

A congratularsi con lui Putin e Kim Jong-un. «Sarò felice di continuare il nostro dialogo costruttivo e il lavoro congiunto per sviluppare un partenariato globale e una cooperazione strategica tra i nostri stati», il messaggio del capo del Cremlino, mentre il leader di Pyongyang ha sottolineato che «io, insieme a te, darò forma a un futuro più bello delle relazioni tra Corea del Nord e Cina, soddisfacendo la richiesta del momento e guiderò gli sforzi per la sua realizzazione in modo da continuare a spingere con forza la causa socialista nei due paesi». Xi e gli altri sei membri del Comitato permanente del Politburo, nessuno dei quali donna, sono apparsi per la prima volta davanti ai giornalisti otto giorni fa nella Grande sala del popolo di Pechino dopo il 20esimo Congresso del Partito comunista cinese, durato una settimana.

La cerchia ristretta è dominata dagli alleati di Xi, dopo che il premier Li Keqiang, il leader n. 2 e sostenitore di riforme improntate sul mercato e l'impresa privata, è stato escluso sabato dal nuovo Comitato centrale di 205 membri del partito, da cui è stato scelto il Comitato permanente. Al suo posto Li Qiang, ex segretario del partito di Shanghai che non ha alcuna relazione con il predecessore e con poca esperienza politica, ma molto vicino a Xi dall'inizio della carriera nella provincia di Zhejiang nei primi anni 2000. Un premio alla lealtà rispetto all'abilità.

E in tale contesto è stato interpretato da molti osservatori anche l'allontamento, sabato, del predecessore di Xi, Hu Jintao, 79 anni, che ha lasciato bruscamente la riunione del Comitato centrale del Pcc con un aiutante che gli teneva un braccio. L'episodio ha sollevato il dubbio che Xi stesse esercitando il proprio potere espellendo altri leader, ma l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha poi riferito che Hu era in cattive condizioni di salute e aveva bisogno di riposare. I piani del Pcc riguardano la creazione di una società prospera entro la metà del secolo, il «ringiovanimento della nazione», il consolidamento del suo ruolo politico, economico e culturale. E l'opposizione all'indipendenza di Taiwan, che è entrata a far parte dello statuto del partito.