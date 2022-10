Zaporizhzhia, il soldato ucraino abbatte il caccia russo sulla centrale nucleare

24 ottobre 2022 a

Mentre Stati Uniti e Russia tornano a parlarsi ad altissimi livelli il conflitto in Ucraina prosegue. Sul campo proseguono i bombardamenti, in particolare sulla zona di Zaporizhzhia, e anche gli allarmi aerei. In un video viene immortalato il momento in cui l'esercito di Kiev abbatte un caccia di Mosca che vola proprio sopra la centrale. "I combattenti dell'unità Stugna hanno abbattuto un aereo militare russo sul territorio della regione di Zaporizhzhia" si legge sul canale Twitter ufficiale "@TpyxaNews" che racconta la guerra dal 24 febbraio scorso.

Fighters of the 'Stugna' unit shot down a Russian military plane on the territory of the Zaporizhzhia region with a 'Stinger' MANPADS pic.twitter.com/pRH964Yg0r — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 23, 2022

La grande preoccupazione resta quella relativa alla diga di Kakhovka nella regione di Kherson. Secondo Kiev i russi l'avrebbero minata e potrebbero decidere di farla saltare provocando un "disastro" per poi incolpare l'Ucraina. "Abbiamo avuto indicazioni che la Russia potrebbe compiere atti drammatici", aveva dichiarato a riguardo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Completamente opposta la versione dei filorussi che hanno smentito categoricamente la notizia. "Sono informazioni non vere, Zelensky è un bugiardo", hanno spiegato.

I nervi tesi restano tesi pure sull'inchiesta che riguarda il sabotaggio del Nord Stream. Il Cremlino ha confermato la volontà di prendere parte alle indagini ma ha denunciato di essersi trovato davanti a un "muro di riluttanza a interagire", da parte dell'Occidente. Il motivo per Mosca starebbe in ciò che potrebbe emergere. Per il Cremlino infatti qualora gli autori del sabotaggio al Nord Stream fossero resi pubblici, "molti in Europa rimarrebbero sorpresi".