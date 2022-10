Chi sostituisce Putin, "malato e perde peso". L'ultima indiscrezione sulla salute dello Zar

Giada Oricchio 24 ottobre 2022 a

Visite mediche, malessere, perdita di peso. Come sta Vladimir Putin? Oggi il canale Telegram General Svr, gestito da un ex ufficiale russo oggi dissidente e considerato attendibile, è tornato sulle condizioni di salute del presidente della Federazione russa con un lungo post: “Venerdì scorso, sabato e domenica, il Putin si è riposato e si è sottoposto a un’altra visita medica. Putin e la sua cerchia ristretta di amici e familiari sono preoccupati per gli attacchi di tosse, nonché per la costante nausea e mancanza di appetito a causa dei farmaci e di una dieta specifica per malati oncologici. Negli ultimi mesi il leader del Cremlino ha perso 8 chilogrammi, la magrezza e la tosse persistente sono considerate dalle élite come un segno del rapido deterioramento della salute del leader”.

Da Mosca e dai servizi segreti occidentali ovviamente non giunge alcuna conferma pertanto sono parole da prendere con le pinze. Indiscrezioni verificabili solo con il tempo.

Intanto il post di Generall Svr scende nel dettaglio: “Nonostante il riposo e le procedure mediche, il presidente ha ricevuto costantemente rapporti mattutini e serali e ha anche partecipato a due riunioni tramite collegamento video. Domenica sera Putin ha tenuto un incontro con i dirigenti governativi e militari. Insoddisfatto per le operazioni sul campo, ci sono stati rimproveri, urla e parolacce in particolare contro il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sebbene sia stato rimosso un paio di settimane fa”. La conclusione del canale Telegram è tranchant: “Putin finirà con i nervi a pezzi”.