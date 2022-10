Ucraina, allarme della Russia: "Bomba sporca di Kiev". Zelensky: "Vogliono un genocidio"

24 ottobre 2022 a

a

a

Prove di dialogo tra Occidente e la Russia per bloccare l'escalation che sta trascinando il mondo verso la terza guerra mondiale. Il ministro russo della Difesa Sergei Shoigu ha accusato l'Ucraina di pianificare l'esplosione di una cosiddetta bomba sporca, con materiali radioattivi, per poi attribuirne la responsabilità a Mosca. Shoigu ha lanciato l'allarme in una serie di telefonate con i suoi omologhi di Francia, Regno Unito, Usa e Turchia.

Secondo Mosca l'Ucraina vorrebbe innescare un'escalation incontrollata, con l'obiettivo di creare le condizioni per un assalto alla centrale nucleare di Zaporizhizhia, oggi sotto il controllo dei russi.

Ma cos'è la bomba sporca? È un’arma non convenzionale che combina gli esplosivi tradizionali con materiali radioattivi: ha, dunque, un duplice effetto, quello di creare un’esplosione in prima battuta e, in un secondo tempo, creare degli effetti tipici della radioattività, contaminando l’area colpita. Uno strumento ben diverso dalle armi nucleari, che hanno un potenziale esplosivo di gran lunga maggiore e con ricadute devastantiStudi americani non inseriscono la bomba sporca fra le armi di distruzioni di massa, piuttosto preferiscono utilizzare l’espressione «weapon of mass disruption»

Tuona dopo le accuse di Mosca il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ."Credo che ora il mondo dovrebbe reagire il più duramente possibile" dichiara in un video sui social ribattendo alle parole del ministro russo Shoigu sulle sue preoccupazioni "per le possibili provocazioni dell'Ucraina con l'uso di una 'bomba sporca'". "Se la Russia chiama i ministri degli Esteri e dice che l'Ucraina sta preparando qualcosa, significa una cosa: che la Russia ha già preparato tutto questo. Tutti sanno chi è la fonte di tutte le cose sporche immaginabili in questa guerra", aggiunge Zelensky.

Anche il segretario di Stato americano Anthony Blinken respinge con forza le affermazioni della Russia sulla preparazione da parte di Kiev di una "bomba sporca". "Ho parlato con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba oggi per discutere il continuo sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina e per respingere le false accuse della Russia secondo cui l'Ucraina si sta preparando a usare una 'bomba sporca' sul proprio territorio".

"Il pensiero di una 'bomba sporca' ci ripugna. Invitiamo le missioni dell'Onu e dell'Aiea a visitare l'Ucraina". In un post sul proprio account Twitter, il ministro della Difesa ucraino, Alexei Reznikov, ha invitato gli osservatori internazionali a visitare il Paese dopo le recenti accuse russe secondo cui Kiev starebbe preparando una 'bomba sporca'. "Il mondo dovrebbe fornire una risposta al ricatto nucleare di Russia. Chiediamo l'adesione al paragrafo 4 del Memorandum di Budapest", ha aggiunto.