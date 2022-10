Cina, Hu Jintao trascinato via davanti a Xi Jinping. Il video censurato da Pechino

22 ottobre 2022 a

Una manifestazione di forza di Xi Jinping. E un oltraggio al predecessore che fotografa meglio di tanti saggi gli equilibri di potere della Cina ai tempi del ventesimo Congresso del partito comunista cinese. Sotto gli occhi indifferenti del leader, che forse tradiscono un certo compiacimento, l'ex presidente Hu Jintao, 79 anni e per dieci ai vertici dello sterminato Paese asiatico, è stato portato via di peso da due addetti della sicurezza. Hu Jintao appare incredulo, prova a opporre resistenza passiva alla rimozione forzata e poi cerca un contatto con Xi Jinping, immobile. I due si scambiano qualche rapida battuta poi Jintao viene allontanato.

L’ex presidente cinese riformatore Hu Jintao portato via così dal Congresso del Partito Comunista Cinese.



Il tecnocrate moderato Li Keqiang fuori dal Comitato centrale del Poltiburo.



Il messaggio sulla nuova era Xi Jinping non può essere più chiaro.



pic.twitter.com/hObVcFQfSE — David Carretta (@davcarretta) October 22, 2022

A immortalare la scena clamorosa sono le telecamere dei circuiti internazionali (nulla di questo è andato in onda sui media statali cinesi). Hu Jintao era seduto accanto al suo successore al vertice del partito e dello Stato, vicino al primo ministro uscente, Li Keqiang.

Il presidente cinese come noto ha elevato ulteriormente il suo status, facendosi dichiarare, con una modifica alla Costituzione del Pcc, "nucleo" dell’intero partito. In quest'ottica va letto lo "sfratto" dalla chiusura del Congresso del suo diretto predecessore al vertice del potere in Cina nonostante i suoi 69 anni: per prassi in Cina i vertici politici si ritirano a 68 anni. Un episodio che conferma il trionfo della linea di Xi nel partito, verso la ormai scontata riconferma al vertice che sarò ufficializzata domani. L’allontanamento dell’anziano ex presidente dall’aula della Grande Sala del Popolo, tempio della politica cinese su piazza Tiananmen, è rimasta senza spiegazioni ufficiali.

Intanto quattro degli attuali sette membri del Comitato permanente del Politburo uscente sono stati esclusi dal nuovo Comitato centrale del Pcc: si tratta del premier di Keqiang, di Li Zhanshu, di Han Zheng e di Wang Yang, considerato prima del congresso di Pechino uno dei possibili candidati a raccogliere la premiership nel nuovo quinquennio.