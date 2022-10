Putin appare al poligono: "Non è lui ma un sosia". Il dettaglio sospetto nel video

21 ottobre 2022 a

L'uomo che si vede nel video diffuso dai canali ufficiali russi mentre visita un campo di addestramento militare "non è Vladimir Putin ma un sosia". Ad affermarlo è l'account Telegram "General Svr" che da prima dell'invasione dell'Ucraina diffonde notizie da "insider" sul Cremlino e sull'"operazione militare speciale". Lo Zar ieri "NON ha visitato il campo di addestramento militare del Distretto Militare Occidentale nella regione di Ryazan e NON ha controllato i progressi dell'addestramento del personale militare mobilitato, come riportato da numerose risorse informative, che citano informazioni ufficiali del Cremlino". Quello vissuto nelle immagini è "un uomo che assomiglia al Presidente russo Vladimir Putin, che ha partecipato alle riprese al campo di addestramento, è la controfigura del Presidente", si legge in un post.

Nelle ultime ore la tv di Stato russa ha mostrato un video del presidente #Putin che, durante una visita a un poligono di Ryazan, spara con un fucile da cecchino https://t.co/FEBkqDDUoX pic.twitter.com/GlBxPJ82pM — Sky tg24 (@SkyTG24) October 20, 2022

La performance del sosia non sarebbe però stata di gradimento. "Putin non è rimasto soddisfatto del comportamento del 'sosia'" che avrebbe agito "in modo troppo pignolo". Per essere più credibile il sostituto "indossava un giubbotto antiproiettile nascosto" e sono state rispettate tutte le misure di sicurezza di cui si avvale lo Zar, come la riduzione di contatti stretti con estranei e l'assenza di armi militari al di fuori dagli addetti ai lavori verificati dallo staff.

Nei video diffusi da Mosca Putin (o il suo presunto sosia) ha anche sparato con un fucile di precisione ma la trovata mediatica "è stata oggetto di difficili discussioni". "Il sosia principale (ce ne sono due in totale) è quasi identico all'originale, ma presenta diversi innegabili vantaggi" perché non manifesta i sintomi delle malattie di cui soffrirebbe il presidente, almeno secondo le ricostruzioni del titolare dell'account Telegram che secondo diverse fonti sarebbe un ex generale dei servizi di Mosca.