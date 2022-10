Ucraina, l'azzardo del Cremlino: la Nato è entrata in guerra. Cosa succede ora

16 ottobre 2022 a

a

a

Russia e Occidente sono già in guerra. La Nato è "di fatto" diventata uno dei partecipanti al conflitto in Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in alcune dichiarazioni riportate dall'agenzia Ria Novosti. Secondo la "voce" di Vladimir Putin, il fatto che il patto atlantico sia effettivamente entrato nel conflitto non pregiudica in alcun modo i compiti di Mosca. In particolare, si tratta di "porre fine all’operazione militare speciale", ha sottolineato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la presenza della Nato rende le cose "significativamente più difficili".

Russia e Ucraina "sono in guerra dal 2015", lo dice la Cassazione. Il caso delle richieste di asilo

"Questo probabilmente richiede la nostra mobilitazione interna economica e di altro tipo. Il regime di Kiev è una cosa, e il potenziale della Nato è un’altra. Questo è un onere aggiuntivo. Ma il nostro potenziale ci consente di continuare l’operazione in queste condizioni", ha aggiunto Peskov.

Musk ci ripensa: nuovi finanziamenti ai satelliti Starlink per l'Ucraina

Intanto a dare supporto a Mosca arrivano le armi di Teheran. L’Iran è pronto ad inviare missili e droni in Russia per la guerra in Ucraina, riferisce il Washington Post citando ufficiali di sicurezza statunitensi e delle forze alleate. Teheran avrebbe accettato di inviare non solo droni d’attacco, ma anche quelli che alcuni funzionari hanno descritto come i primi missili terra-superficie di fabbricazione iraniana destinati a utilizzare contro le città ucraine e le posizioni delle truppe. L’aumento del flusso di armi da Teheran potrebbe aiutare a compensare quelle che, secondo i funzionari dell’amministrazione Biden, sono state enormi perdite di equipaggiamento militare russo dall’invasione di Mosca a febbraio e una fornitura in rapida diminuzione di munizioni a guida di precisione del tipo utilizzato negli attacchi della scorsa settimana contro molteplici ucraini città, scrive ancora il quotidiano americano.