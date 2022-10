Ucraina, allarme aereo generale: "Tutti nei rifugi". I filorussi: bombe sul governo di Donetsk

16 ottobre 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina entra in una nuova drammatica escalation. È staììììcattata l'allerta aerea in tutte le regioni del Paese, ha riferito l’agenzia di stampa russa Tass citando media locali ucraini. Le autorità a Odessa, Nikolaev, Poltava, così come nell’Ovest del Paese, hanno esortato la popolazione a restare nei rifugi. Intanto le forze russe hanno distrutto due scuole nella regione di Zaporizhzhia. Una delle due scuole distrutte è stata colpita da un attacco missilistico sul villaggio di Vozdvyzhivka. A riferirlo il governatore della regione di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, come riporta Kiev Independent.

Strage di volontari per l'Ucraina, attentato nel centro militare russo

Dalle zone occupate invece denunciano raid e bombardamenti. I separatisti filorussi dell’est dell’Ucraina affermano che le forze ucraine stanno bombardando la città di Donetsk. Secondo quanto riporta la Tass, il sindaco Alexey Kulemzin ha detto che un edificio governativo è stato pesantemente danneggiato. "Miracolosamente non è morto nessuno", ha aggiunto il sindaco della città controllata dal 2014 dai filorussi che parlano di 40 attacchi degli ucraini contro i propri territori nelle ultime 24 ore, con un civile ucciso ed altri 4 feriti.

Russia e Ucraina "sono in guerra dal 2015", lo dice la Cassazione. Il caso delle richieste di asilo

Dal punto di vista degli armamenti da parte dell'Occcidente, la Francia ha promesso sistemi di difesa aerea per proteggere le città ucraine dagli attacchi dei droni, nonché un programma di addestramento ampliato per i soldati ucraini. Lo ha affermato il ministro della Difesa Sebastien Lecornu in un’intervista su Le Parisien. Circa 2.000 soldati ucraini saranno incorporati in unità militari in Francia, ruotando per diverse settimane di addestramento al combattimento, addestramento più specializzato in logistica e altre esigenze e addestramento sulle attrezzature fornite dalla Francia. Le batterie missilistiche di difesa aerea che la Francia si prepara a inviare in Ucraina "saranno particolarmente utili nella lotta contro i droni e contro i bombardamenti aerei".