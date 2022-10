Ucraina, Elon Musk ci ripensa: nuovi finanziamenti a Starlink, la Russia vuole distruggere i satelliti

16 ottobre 2022 a

Il ceo di Tesla, Elon Musk, ha cambiato idea e ha deciso di continuare a finanziare la rete di satelliti Starlink, gestita dalla sua società SpaceX, che garantisce tra l'altro le connessioni internet in Ucraina. Le tecnologie del miliardario sudafricano hanno rappresentato un grande aiuto per Kiev ma Musk nei giorni scorsi aveva dichiarato che i costi erano troppo eccessivi per continuare il finanziamento. Poi, il ripensamento. "Al diavolo... anche se Starlink sta ancora perdendo soldi e altre società stanno ottenendo miliardi di dollari dei contribuenti, continueremo a finanziare gratuitamente il governo ucraino", ha scritto Musk su Twitter.

Dietro anche i timori legati a Mosca. La Russia "sta cercando attivamente di distruggere Starlink", ha dichiarato il miliardario fondatore di Tessla e SpaceX. "C'è una grande differenza tra le reti di comunicazione in tempo di pace e le reti di comunicazione al fronte", ha spiegato Musk rispondendo alle domande di alcuni utenti, "Starlink è l'unico sistema di comunicazione che sta ancora funzionando al fronte, gli altri sono tutti saltati. La Russia sta cercando attivamente di distruggere Starlink. Per salvaguardarlo, SpaceX ha dirottato enormi risorse verso la difesa. Anche così, Starlink potrebbe comunque morire". Poi la scelta di continuare a investire nel programma.