Mosca minaccia gli Stati Uniti: siamo a una nuova crisi di Cuba

Più gli Stati Uniti vengono coinvolti nel conflitto in Ucraina, maggiore è il rischio di provocare uno scontro di potenze nucleari, carico di conseguenze catastrofiche. Così alla RIA Novosti il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov secondo il quale Washington, come ai tempi della crisi di Cuba, «non tiene conto delle preoccupazioni della Russia relative alle minacce dirette alla sua sicurezza, dimostrando la propria incapacità di negoziare». Tracciando una serie di analogie con la crisi dei missili del 1962, Ryabkov ha osservato che «oggi, come sei decenni fa, sono sorti rischi nucleari».

Per il numero due della diplomazia russa. «La logica del momento attuale è semplice: più gli Stati Uniti si impegnano a sostenere il regime di Kiev sul campo di battaglia, più diventano parte di uno scontro militare con la Russia, il che significa che rischiano di provocare uno scontro armato diretto tra le più grandi potenze nucleari, irto di conseguenze catastrofiche». Secondo Ryabkov, è palese «la volontà di Washington di acquisire una decisiva superiorità militare-strategica, che è distruttiva per la sicurezza e la stabilità internazionale».