Barboncino gioca con il telecomando e acquista i film a luci rosse

Quando il cane non sa tenere le zampe a posto. Una divertente storia dall'America è riemersa in questi giorni. Tutto nasce da un barboncino che ha premuto accidentalmente i tasti del telecomando della televisione del padrone, acquistando l'abbonamento a un canale che trasmette film a luci rosse.

Il proprietario, Thomas Barnes, se n'è accorto quando ormai l'acquisto era stato concluso e ha avvisato il servizio clienti del canale in questione, Hustler, ma si è visto comunque arrivare nel conto della pay per view un addebito di 70 dollari. Il signor Thomas non si è comunque arreso e ha effettuato un pagamento del conto, decurtando i 70 dollari in questione. A quel punto, si è visto sospendere l'abbonamento alla tv.

Thomas, che si mantiene con una pensione di invalidità, ha contattato la Federal Communications Commission per presentare un reclamo. Il provider della tv satellitare ha accettato di accreditare la cifra sul suo prossimo conto, ma Barnes sostiene di dover ancora pagare per l'errato addebito. La questione, insomma, è diventata nel frattempo un'antipatica battaglia amministrativa.

In America associano la storia del barboncino di Thomas con il caso di un altro cane che ha mangiato il passaporto della sua padrona poche settimane prima della sua partenza per il viaggio di nozze. Amanda Avila era appena tornata da una vacanza in Islanda, quando ha trovato il suo cane Dillon circondato da pezzi masticati del passaporto. Il meticcio di due anni aveva anche deciso di "sgranocchiare" gli occhiali e uno degli stivali preferiti della donna, a quanto pare per protestare contro il fatto che lei andasse in vacanza senza di lui.

La madre di due figli è stata quindi costretta a scrivere al National Passport Center per richiedere nuovi documenti di viaggio, ma i segni dei denti" di Dillon non erano prove sufficienti per convincere gli addetti a rinnovarle il passaporto. Amanda ha quindi scritto una lettera ironica e ha allegato gli scatti del cane che masticava, per dimostrare che fosse lui il colpevole. La 47enne è stata poi costretto a scusarsi a nome di Dillon e ha scherzato dicendo che "mi ha promesso di non farlo mai più".