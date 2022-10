Si china a prendere la cioccolata mentre guida il bus e investe un uomo uccidendolo

07 ottobre 2022 a

Si è chinato mentre era alla guida dell'autobus per raccogliere una barretta di cioccolato che gli era sfuggita dalle mani. Un momento di distrazione fatale, che ha portato alla morte di un passante investito. La terribile storia arriva da Londra, dove un autista ha ucciso un pensionato, che era sceso davanti al suo bus, ma ha evitato la pena detentiva dopo essersi dichiarato colpevole di aver causato la morte per guida negligente.

Garfield Balfour, 50 anni, stava guidando l'autobus della Route 35 TfL su Walworth Road nel sud di Londra, quando ha investito l'88enne Arthur Gowrie. L'uomo è morto dopo due giorni in ospedale a causa delle ferite riportate nell'incidente.

Apparendo giovedì 6 ottobre dinanzi alla corte dell'Inner London Crown Court, Balfour è stato condannato a svolgere lavori sociali per 140 ore non retribuite ed è stato sospeso dalla guida per un anno. In precedenza si era dichiarato colpevole di aver causato la morte per guida negligente ed era rimasto a lavorare come autista per l'azienda TfL, dopo aver appellato con successo la sua sospensione.

Il drammatico filmato delle telecamere di bordo mostrano Balfour chinarsi a terra per raccogliere laa barretta di cioccolato con la mano: il signor Gowrie è stato poi visto cadere in strada. L'autista stava guidando un autobus lungo Walworth Road e mentre viaggiava a una velocità bassissima, ha preso la "decisione consapevole" di rimuovere le mani dal volante e sporgersi in avanti per recuperare la barretta di cioccolato. Il pubblico ministero Wayne Cranston-Morris ha affermato che allo stesso tempo "ha spostato in avanti il ​​veicolo" premendo il pedale dell'acceleratore con il piede.

Un'altra clip della telecamera mostrava il signor Gowrie in piedi sul marciapiede con il suo bastone da passeggio e il carrello della spesa, prima di mettersi in strada e camminare davanti all'autobus. Poi è stato scaraventato a terra dal mezzo pesante. Definendolo un "caso estremamente unico", il suo avvocato difensore Elizabeth Lambert ha spiegato che l'incidente è stato una "sfortunata combinazione di eventi avvenuti nello stesso momento ". Ha poi detto che il signor Gowrie era nel punto cieco del conducente e ha attraversato la strada in un modo "che molti conducenti non avrebbero previsto".

Escludendo la possibilità di una pena detentiva, il giudice Nigel Peters KC ha dichiarato: “Tutti i casi che coinvolgono la morte sulla strada sono tristi e con il senno di poi le cose avrebbero potuto essere diverse. Sappiamo tutti quanto sia pericoloso per un guidatore o un pedone sulle strade e le statistiche mostrano che un numero enorme di persone subisce la morte, lesioni personali o incidenti su strade trafficate come Walworth Road dove ciò si è verificato".

Il giudice ha continuato: “Nessuno suggerisce che questo imputato abbia fatto qualcosa di deliberato per ferire un danno, tutt'altro. Purtroppo il signor Gowrie è caduto e, a causa della sua età, è caduto in modo tale da ferirsi la testa e purtroppo non è sopravvissuto". Mentre il suo avvocato difensore si era opposto alla squalifica obbligatoria della licenza, il giudice Peters ha dichiarato: “La telecamera ci dice cosa è successo nel suo caso, ha preso la decisione consapevole di distrarsi”.