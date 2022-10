Rischio guerra nucleare, la simulazione: "Quanti morti in quanti minuti"

06 ottobre 2022 a

Cosa succederebbe nel caso di un attacco sferrato da un'arma tattica nucleare russa? Uno studio dell'Università di Princeton ha svolto una simulazione che prevede uno scenario da incubo. Il quotidiano Times, nella giornata di ieri, dava per certo l'invio di un treno con ordigni nucleari verso il confine dell'Ucraina. Una mossa che, sommata alla presenza del sottomarino Belgorod nelle acque del Mar Nero capace di sganciare una potenza di fuoco nucleare in grado di travolgere città come Los Angeles, lascerebbe presagire come la minaccia di Putin all'Occidente resti altissima.

La simulazione prevede che l'attacco possa partire dalla città russa di Kaliningrad verso il cuore dell'Europa. Una "pioggia di fuoco" che raggiungerebbe in pochi istanti le principali città europee tra cui anche quelle italiane. Secondo lo studio nelle prime tre ore potrebbero morire almeno 2,5 milioni di persone. Ma prevedendo anche la reazione della Nato, che potrebbe replicare con 600 testate nucleari, si aggiungerebbero altri 3,4 milioni di morti in soli 45 minuti. Ma la simulazione prosegue con un altro scambio di attacchi che provocherebbe 85 milioni di morti in altri 45 minuti. In totale, in un conflitto che durerebbe 4 ore, morirebbero 91,5 milioni di persone. Uno scenario impressionante.