Re Carlo III, scoppia la polemica sulla data dell'incoronazione

È polemica sulla data dell’incoronazione di re Carlo III. Il quotidiano britannico Daily Mail ha annunciato la cerimonia per il 2 giugno prossimo. Perché la regina Elisabetta II ha ricevuto la corona nell’Abbazia di Westminster il 2 giugno 1953. E, quindi, Carlo vorrebbe in questo modo fare un omaggio alla madre, la sovrana più longeva del Regno Unito, scomparsa l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. L’agenzia di stampa statunitense Bloomberg ha proposto, invece, come giorno ideale il 3 giugno, citando fonti di Buckingham Palace che prevederebbero per la cerimonia un sabato o comunque un giorno non lavorativo, per dare la possibilità al maggior numero possibile di sudditi e ai tanti visitatori che sbarcheranno a Londra di assistere all’evento. Questo pomeriggio Buckingham Palace ha affermato con una nota che qualsiasi indicazione di una data è "pura speculazione".