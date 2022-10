Russia, gli analisti Usa non hanno dubbi: “Siamo già dentro la Terza guerra mondiale”

02 ottobre 2022 a

La guerra tra Russia ed Ucraina è un conflitto mondiale. L’esperta di Mosca Fiona Hill, parlando in un colloquio con il New Yorker, ha tirato fuori la nuda e cruda verità sullo scontro iniziato lo scorso febbraio: “Stiamo già combattendo la Terza guerra mondiale, anche senza dirlo. Ci siamo dentro da parecchio tempo, ma non siamo riusciti a riconoscerlo. Questo però accresce la necessità che l'Occidente resti unito nel continuare la strategia adottata finora, che è chiaramente riuscita a mettere Vladimir Putin in grave difficoltà. È probabile che lui continui a seguire la strada dell'escalation, incluso il ricorso alle armi nucleari, ma pensare di convincerlo a cambiare linea col dialogo diplomatico si è dimostrato finora illusorio”.

Altri esperti e analisti statunitensi, riferisce Repubblica, speravano che dopo il referendum e l’annessione dei territori occupati (neanche totalmente vista la controffensiva di Kiev) si arrivasse ad una svolta fatta di negoziati, ma così non è stato. Anzi. Secondo gli esperti Putin prevede una lunga guerra e lo ha dimostrato aumentando il bilancio delle spese militare per il triennio dal 2023 al 2025 da 3.500 a 5 mila miliardi di rubli. L’unico vero dubbio è quanto il resto del potere, in particolare gli apparati statali e militari, oltre che la popolazione lo seguano fino in fondo e quale sarebbero poi gli sviluppi in caso di attacco nucleare.