Russia, cartoline di arruolamento ai manifestanti. La mossa del Cremlino contro le proteste

In Russia si moltiplicano le preteste contro la mobilitazione militare della Federazione per la guerra in Ucraina, che prevede la possibilità dell'arruolamento forzato e pesanti pene per disertori e renitenti. A Mosca e aa San Pietroburgo sono andate in scena proteste con i media indipendenti che parlano di oltre 1.300 arresti. Cortei e incidenti si sono verificati a Ekaterinburg, mentre nella notte sono stati attacchi un centro per il reclutamento e un ufficio amministrativo in due diverse località russe. Lo riporta il Moscow Times, precisando che a Nizhny Novgorod, a circa 440 chilometri ad est di Mosca, il lancio di una molotov ha provocato un piccolo incendio in un centro per l’arruolamento. Più grande l’incendio divampato nell’edificio che ospita un ufficio amministrativo a Tolyatti, a circa mille chilometri ad est da Mosca, sempre provocato da un lancio di molotov.

Nel mentre, la Russia sta inviando cartoline di reclutamento proprio a chi scende in piazza. La comunicazione di arruolamento ai manifestanti "non è contro la legge", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che alcuni siti, tra i quali la Bbc in russo, hanno denunciato tale pratica.

Intanto continua la "fuga" dal Paese, con i voli verso le poche destinazioni estere, in Armenia e Turchia, presi d'assalto così come le strade verso il confine con la Finlandia. E su Google le ricerche legate aia modi per evitare la leva ("come rompersi un braccio", per esempio) hanno avuto un picco nelle ultime ore.