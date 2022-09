Controcorrente, l'analisi Alessandro Sallusti: “Ecco in base a cosa voteranno gli italiani”

22 settembre 2022 a

“Non votate gli amici di Vladimir Putin”. Le parole di Enrico Letta, segretario del Pd, danno l’assist a Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show serale di Rete4, per interrogare Alessandro Sallusti: “Il voto interno delle elezioni del 25 settembre può essere influenzato dalla questione russa?”. Il direttore di Libero è chiaro nella sua risposta data nel corso della puntata del 21 settembre: “Incide in minima parte. Di cosa fa Viktor Orban o di cosa fa Putin non interessa, sono alle prese con problemi ben più contingenti, non dico più importanti. Il voto sarà indirizzato in base al reddito di cittadinanza, in base a chi abbasserà le bollette, in base a chi non farà pagare le multe, siamo un paese così, c’è - conclude Sallusti rispondendo - poco da fare”. Gli italiani saranno quindi più influenzati da ciò che succede alle loro tasche che alla guerra in corso tra Russia e Ucraina.