Gli Usa tremano: scoperto il pretesto di Vladimir Putin per usare la bomba atomica

22 settembre 2022 a

a

a

Il timore di una minaccia nucleare non è campato in aria. Anche per via di uno stratagemma che Vladimir Putin sta pensando di utilizzare. Un alto dirigente dell'amministrazione Usa in un briefing ha smascherato la strategia del presidente russo: “Putin sta giocando ora la carta nucleare e sta costruendo un altro pretesto legale con i referendum farsa nel Donbass, in modo che, se passano, ogni tentativo dell'Ucraina di riprendere quei territori sarà visto come un attacco alla Russia, consentendo di usare tutte le opzioni”. Nucleare compreso, come annunciato nel discorso alla nazione.

“Useremo le armi nucleari, non si torna indietro”. Medvedev incendiario spaventa la Nato

“Stiamo mandando un messaggio molto chiaro alla Russia sulle conseguenze dell'escalation. Questo non significa che siamo ciechi di fronte alle dinamiche che potrebbero portare ad una escalation", ha aggiunto il dirigente statunitense. La stessa fonte ha descritto il tentativo di Putin come una "sorta di bizzarra versione russa dell'articolo 5", che afferma che “le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutti loro”. Ma secondo l'alto dirigente molti Paesi non abboccheranno agli “assurdi” argomenti di Putin e il suo tentativo “non avrà successo”.