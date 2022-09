Putin, discorso cancellato. Giallo dopo l'annuncio del referendum nel Donbass

20 settembre 2022 a

Giallo all'ombra del Cremlino. L'annunciato discorso del presidente russo Vladimir Putin atteso in serata non ci sarà. I media russi avevano scritto che lo Zar avrebbe parlato dei referendum annunciati per la prossima settimana sull’annessione dei territori occupati russi nella guerra in Ucraina.

Era anche stato pubblicato un tweet dell’emittente di stato Rt che comunicava l’ora del discorso di Putin, le 20 di Mosca, le 19 in Italia. Il discorso non è però arrivato all’ora indicata e sarebbe stato anche cancellato il tweet con l’orario, fa notare il sito di Sky news Uk. Fonti vicine a Putin, riporta l'Agi, avrebbero fatto sapere che il presidente parlerà domani.

Il forfait getta una ulteriore ombra sugli senari della guerra. Oltre all'annuncio dei referendum per annettere le regioni del Donbass e le altre zone occupate dai russi in Ucraina, da Mosca era arrivata un'altra notizia inquietante, ossia l'approvazione da parte della Duma di un disegno di legge che inasprisce pesantemente le pene e le sanzioni per i renitenti alla leva e per chi non obbedisce agli ordini in caso di mobilitazione militare generale o di legge marziale.