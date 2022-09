Lucio Caracciolo sulla guerra in Ucraina: durerà qualche decennio

20 settembre 2022 a

a

a

Vladimir Putin ha indetto un referendum nelle zone occupate dall'esercito russo in Ucraina. L'obiettivo è quello di annettere quei territori alla Russia. Se n'è parlato nella puntata di "Otto e mezzo" del 20 settembre, in cui era ospite anche Lucio Caracciolo, il direttore di Limes e della Scuola di Limes. Caracciolo non ha dubbi e il referendum potrà solo portare a una complicazione dello scenario bellico.

"E' il segnale che quella è Russia - ha detto Caracciolo durante "Otto e mezzo" - e la Russia lì potrà fare quello che vuole secondo il risultato scontato di un referendum che se dovesse andare da un'altra parte sarebbe certamente rimanipolato. Quello è un territorio russo e ciò vuol dire che la guerra potrà durare anche qualche decennio perché l'Ucraina non accetterà che il 20% del suo territorio diventi Russia e la Russia, una volta ammesso, non lo vorrà più mollare. E questa non è affatto una buona notizia".