Usa, Biden pronto a difendere Taiwan. La risposta di fuoco della Cina

Si riaccende la tensione internazionale tra Usa e Cina sulla questione Taiwan. "Se la Cina tentasse di invadere Taiwan, Stati Uniti la difenderebbero". È quello che ha detto il presidente Usa Joe Biden in un'intervista trasmessa nel programma '60 Minutes' da CBS News. Dopo l'intervista, la Casa Bianca ha chiarito che la politica degli Stati Uniti non è cambiata.

Dal ministero degli Esteri di Taiwan viene espressa "sincera gratitudine" per la dichiarazione di Biden per aver "riaffermato la solida promessa di sicurezza del governo degli Stati Uniti" nei confronti dell'isola. Taiwan "resisterà all'espansione autoritaria e all'aggressione" e "approfondirà la stretta collaborazione per la sicurezza" con Washington e altri governi. E la risposta della Cina alle parole di Biden non si è fatta attendere: la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha sostenuto la contrarietà per un intervento dell'America a Taiwan dichiarando che la Cina "si riserverà il diritto di prendere tutte le misure necessarie per difendere la propria sovranità".

