Funerali di Elisabetta II, il feretro della regina arriva a Westminster

Il feretro della regina Elisabetta II ha fatto il suo ingresso all'interno dell'abbazia di Westminster per quello che è stato già definito come il funerale del secolo. Nell'abbazia ci sono tutti i leader del mondo: presidenti e sovrani giunti a Londra per rendere omaggio alla memoria della regina che ha regnato per 70 anni su Regno Unito e Commonwealth. Non sono mancati momenti di commozione, tra cui quello in cui Re Carlo III si è asciugato una lacrima prima di seguire il feretro della madre.

Il feretro della regina Elisabetta è stato portato all'interno dell'abbazia di Westminster. Il corteo funebre è arrivato alla porta ovest dell'abbazia e dietro alla bara della sovrana drappeggiata con lo stendardo reale e una corona di fiori, i quattro figli. Solo in seguito nell’abbazia ha preso avvio la cerimonia funebre. Re Carlo III è apparso visibilmente commosso all’ingresso dell’Abbazia di Westminster: il nuovo monarca si è asciugato furtivamente una lacrima prima di cominciare ad accompagnare il feretro nella processione che ha guidato il corteo fino all’altare centrale.