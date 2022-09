Regina Elisabetta, panico e ambulanze a Westminster Hall: chi finisce in ospedale

Alessandra Zavatta 18 settembre 2022 a

Centinaia di malori e 42 persone ricoverate in ospedale. La coda lunga sette chilometri per accedere alla Camera ardente della regina Elisabetta, allestita nella Westminster Hall, a Londra, ha messo ha dura prova chi vuole fare un ultimo saluto alla sovrana. Mentre l'accesso alla fila è stato chiuso, e causa dell'eccessivo afflusso di visitatori, il London Ambulance Service ha stilato un primo bilancio.

Sono 435 le persone che hanno accusato malori durante la fila per la camera ardente e sono state soccorse da medici e infermieri, 291 sono state rifocillate e si sono riprese dopo in momento di defaillance, tornando di nuovo in coda.Ben 144 hanno avuto bisogno di cure sul posto e in molti casi sono state costrette ad abbandonare la fila. Quarantadue persone sono state invece trasportate in ospedale per trauma cranico.

La maggior parte degli incidenti, fa sapere il servizio di pronto intervento della capitale britannia, sono stati svenimenti, con conseguenti lesioni alla testa. Qualcuno ha inciampato sui gradini dei ponti e del percorso che corre lungo il Tamigi ed è scivolato battendo la testa. Migliaia comunque le persone ancora in fila e che avranno tempo fino a domani alle 6.30 per dare un ultimo saluto a Elisabetta Il.