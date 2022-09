“Fino a quando servirà”. La Nato terrorizza Putin sull'Ucraina

17 settembre 2022 a

a

a

La Nato è pronta a sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa «fino a quando servirà. L’inverno sta arrivando, ma il nostro sostegno rimarrà fermo». A parlare senza usare troppi giri di parole è l’ammiraglio Rob Bauer, presidente del comitato militare Nato, che si è riunito a Tallinn. «Le munizioni, l’equipaggiamento e l’addestramento fornito dagli alleati e altre nazioni stanno facendo la differenza sul campo di battaglia», le dichiarazioni di Bauer. L’ammiraglio ha voluto anche sottolineare come gli ucraini, «con i loro successi sul terreno e online, abbiano cambiato in maniera fondamentale la guerra moderna. Gli ucraini sono stati molto creativi nell’utilizzare le armi fornite loro, le hanno usate in modi che normalmente noi non usiamo».

Gli Usa riforniscono l'Ucraina con nuove armi: via libera ai terribili missili

Il comitato militare della Nato riunisce i capi di stato maggiore dei 30 paesi membri. Al centro della sua riunione di due giorni a Tallinn vi è la realizzazione delle decisioni prese al summit di Madrid a fine giugno. Per la prima volta sono presenti, come ospiti, i capi di stato maggiore di Svezia e Finlandia, la cui richiesta di ammissione all’Alleanza Atlantica è stata accolta ma deve essere ancora ratificata dai parlamenti di tutti gli stati membri.