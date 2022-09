Guerra Russia-Ucraina, altri 600 milioni di aiuti dagli Usa. Inviati nuovi missili Himars

16 settembre 2022 a

Gli Usa continuano la loro battaglia alla Russia al fianco dell’Ucraina. Il Pentagono ha infatti annunciato altri 600 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev per contrastare l’invasione russa. In particolare, Washington invierà ulteriori batterie missilistiche Himars, mille colpi di artiglieria da 155 mm a guida di precisione, quattro radar anti-artiglieria, camion per il trasporto di armamenti pesanti, equipaggiamenti per lo sminamento, visori notturni, armi leggere e munizioni. In totale, dal 2014 a oggi, dall’amministrazione di Joe Biden si sono impegnati a dare 17,9 miliardi di dollari in assistenza di sicurezza a Kiev, di cui 15,1 miliardi dall’inizio dell’invasione russa a fine febbraio.

Doccia fredda per Volodymyr Zelensky sulla possibilità di dichiarare la Russia uno stato terrorista. “Rispetto alla designazione della Russia quale stato sponsor del terrorismo ci sono alternative migliori per far pagare a Mosca il prezzo» dell’invasione dell’Ucraina” l’annuncio del portavoce della Sicurezza nazionale, John Kirby. Il funzionario statunitense ha sottolineato che una tale decisione metterebbe a rischio l’accordo sul grano ucraino e “limiterebbe la flessibilità” del presidente ucraino all’eventuale tavolo dei negoziati.