Guerra Russia-Ucraina, torture dei servizi segreti di Putin: “Chiuso in un sacco e colpito”

17 settembre 2022 a

a

a

Altre notizie orribili arrivano dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Gli agenti del servizio di sicurezza russo Fsb hanno torturato i residenti di Kupiansk, città dell’Oblast di Kharkiv riconquistata di recente dalle forze di Kiev. A riferirlo e denunciarlo è l’Sbu, ovvero i servizi segreti ucraini. «Hanno torturato i residenti, minacciando di spedirli su un campo minato e di uccidere le loro famiglie», afferma il rapporto dell’Sbu. «Per quaranta minuti hanno utilizzato una pistola elettrica su di me, poi mi hanno sparato o con una pistola ad aria compressa o a gas, non lo so, ero in un sacco», questo il racconto di una vittima diffuso dai servizi di Kiev.

"Potrebbero non reggere al nuovo assalto". Disfatta russa? Il documento degli 007 inglesi

Nel frattempo una ragazza di undici anni è morta in un attacco missilistico russo alla città di Chuhuiv, nella regione di Kharkiv. La triste notizia è stata data su Telegram dal governatore dell’Oblast, Oleg Sinegubov. Nella regione russa di Belgorod è invece morta una donna e altre due sono rimaste ferite. L’attacco a Krasny Khutor è stato attribuito ai militari ucraini. Le autorità locali, riporta l’agenzia russa Tass, parlano di «un bombardamento contro l’insediamento di Krasny Khutor nel distretto di Belgorodsky» precisando che i due feriti hanno riportato lesioni lievi.