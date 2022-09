Putin, Xi Jinping dice no allo Zar. Alta tensione con la Cina

16 settembre 2022 a

Xi Jinping grande assente. Il presidente cinese non si è presentato alla cena con Vladimir Putin organizzata dopo la prima giornata del vertice a Samarcanda. Una fonte del governo uzbeko ha confermato l'assenza del presidente cinese, spiegando che la delegazione di Pechino temeva il contagio Covid 19. Ma circolerebbe anche l'ipotesi che ci sia tensione tra Xi Jinping e Putin per la guerra in Ucraina sulla quale il presidente cinese dopo l'incontro con il capo del Cremlino avrebbe espresso preoccupazione. Pechino non ha mai approvato la guerra e non fornisce aiuti militare a Mosca.

Il rifiuto di partecipare alla cena sarebbe arrivato poche ore dopo che Putin e Xi Jinping, seduti allo stesso tavolo, si erano incontrati e per la prima volta la Cina aveva espresso "domande e preoccupazioni" per il conflitto in Ucraina secondo quanto poi riferito dallo stesso Putin.