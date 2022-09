Erdogan e Putin, l'accordo a Samarcanda: "La Turchia pagherà parte del gas russo in rubli"

16 settembre 2022 a

a

a

Il 25% delle forniture di gas russo alla Turchia verrà pagato in rubli. Ad annunciare la decisione in netto contrasto con quella dei Paesi europei che si sono rifiutati di pagare il gas russo nella valuta di Mosca, è stato lo stesso presidente russo, Vladimir Putin, che a Samarcanda ha incontrato l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. "Siamo pronti ad aumentare in modo significativo le nostre forniture alla Repubblica di Turchia in tutte le aree di vostro interesse. E, come sapete, il nostro accordo sulla fornitura di gas naturale di origine russa alla Turchia prevede il pagamento del 25% di questi forniture in rubli", ha detto Putin secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Lo Zar ha detto che nell'incontro con Erdogan - durato circa 40 minuti - non gli ha offerto di organizzare negoziati con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Erdogan "sta davvero dando un serio contributo alla risoluzione di una serie di gravi problemi che sorgono legati a questa crisi. E va da sé che propone anche un incontro con il presidente Zelensky, credendo che possa portare a qualche risultato positivo. In questo incontro non ne ha parlato", ha detto il leader del Cremlino, rispondendo alle domande dei giornalisti.