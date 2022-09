Putin, la dichiarazione sconvolgente sulla guerra: "Vogliamo la fine"

16 settembre 2022 a

"La Russia farà di tutto per porre fine al conflitto in Ucraina il più rapidamente possibile ma Kiev si rifiuta di negoziare". Sono le ultime dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin in occasione dell'incontro con il premier indiano Narendra Modi per vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Samarcanda.

“Vogliamo che la guerra in Ucraina finisca il prima possibile” ha dichiarato lo Zar a Samarcanda, in Uzbekistan. Per la prima volta il presidente russo sembrerebbe vicino alla resa dopo le notizie poco confortanti sull'esercito di Mosca in fuga da Kharkiv. “Faremo di tutto per garantire che tutto questo si fermi il prima possibile”, ha ribadito nel corso dell'incontro con Narendra Modi, il premier indiano che auspicherebbe all'apertura dei negoziati di pace perché “questo non è tempo di guerra” ha detto al leader russo. Ma per Putin sarebbe Kiev a fare muro: “La leadership ucraina ha annunciato l’abbandono del processo negoziale e dichiarato di voler raggiungere i suoi obiettivi con mezzi militari”.