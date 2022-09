Ucraina, scontro sui missili a lungo raggio. Mosca avverte gli Usa: "Così entrate in guerra"

15 settembre 2022 a

Nuovo avvertimento della Russia agli Stati Uniti. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che se gli Usa forniranno a Kiev sistemi missilistici a lungo raggio, la 'linea rossa' verrà superata. Il riferimento della portavoce riguarda soprattutto il ruolo dell'America nel conflitto.

"Se Washington decide di fornire missili a lungo raggio a Kiev, attraverserà la linea rossa e diventerà una parte diretta del conflitto", ha detto Zakharova, come riportato dall'agenzia Interfax. Inoltre la portavoce ha spiegato come il rifornimento delle armi da parte dell'Occidente all'Ucraina porta solo a nuove vittime e ad un prolungamento del conflitto. Secondo Zakharova, infatti, "il rifornimento di armi in Ucraina da parte dell'Occidente porta a un prolungamento delle ostilità e a nuove vittime tra la popolazione civile". Poi la portavoce ha fatto riferimento all'ipotesi di uno scontro pericoloso tra la Russia e i paesi della Nato che sarebbero complici dei crimini di guerra commessi dall'Ucraina: "Inoltre, questa situazione avvicina lo scontro militare diretto tra Russia e paesi della Nato a un punto pericoloso. Vorremmo sottolineare ancora una volta che gli Stati Uniti e i loro alleati, che forniscono armi al regime di Kiev, di fatto diventano complici dei suoi crimini di guerra", ha spiegato Zakharova.