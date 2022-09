La Russia mette nel mirino il ministro Cingolani: “Piano energia imposto da Ue e Usa. Preparatevi a soffrire”

06 settembre 2022 a

a

a

In un post pubblicato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, torna ancora una volta ad usare toni duri nei confronti del governo italiano. Questa volta a finire nel mirino della fedelissima di Lavrov è Cingolani: “Il ministro Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell’economia italiana dagli idrocarburi russi. È chiaro che questo piano è imposto a Roma da Bruxelles (che, a sua volta, agisce su ordine di Washington), ma alla fine è il popolo italiano che dovrà soffrire”.

"È terrorismo di Stato". Il ministro di Putin attacca Kiev per la morte di Darya Dugina

“Le imprese in Italia vengono - prosegue nel lungo post pubblicato - distrutte dai ‘fratelli’ d’oltreoceano perché ognuno dovrà sopravvivere alla crisi globale da solo. Il popolo italiano e l’economia italiana sono intrappolati dalle insensate decisioni politiche di Washington e Bruxelles. E quando la laboriosa azienda italiana crollerà, verrà acquistata a basso costo dagli americani. Come è sempre stato. E non contate sugli investitori cinesi, dopo gli insulti inflitti dall’Occidente, Pechino - avverte Zakharova dalla Russia - non pagherà i conti degli altri”.