Ultimo saluto alla Regina Elisabetta, il feretro in viaggio verso Edimburgo

11 settembre 2022 a

a

a

Il feretro della regina Elisabetta II è giunto ad Aberdedeen, tappa del percorso del corteo funebre da Balmoral a Edimburgo. La processione passerà per il ponte dedicato a re Giorgio VI, che fu inaugurato dalla regina madre Elizabeth Bowes-Lyon nel 1941.

"Tagliati fuori", il repulisti di Carlo a Buckingham Palace. Retroscena di Caprarica

Il carro funebre che trasporta il feretro di Elisabetta II aveva lasciato il Castello di Balmoral, in Scozia, questa mattina diretto verso il Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo. Il corteo reale - composto da 45 veicoli - impiegherà sei ore a percorrere i 180 chilometri del tragitto, lungo il quale si sono radunate migliaia di persone per l’ultimo omaggio alla regina. Prima che il feretro, avvolto dallo stendardo reale e sul quale è stata deposta una corona di fiori, lasciasse il Castello di Balmoral, il personale della residenza scozzese ha potuto rendere l’ultimo omaggio a Elisabetta. Gran parte del personale al suo servizio ha trascorso buona parte della sua vita lavorando per la regina.

Video su questo argomento "Bagno di folla". Le immagini di William e Harry a Windsor fanno scalpore

La Metropolitan Police di Londra prevede che a partire da domenica 11 settembre ogni giorno saranno 2 milioni le persone che scenderanno per le strade della capitale per rendere omaggio a Elisabetta II.

Firma, fanfare e spari di cannone per Carlo III: la prima volta di un re proclamato in diretta

Le celebrazioni funebri che culmineranno con le esequie solenni lunedì 19 settembre fanno cambiare i piani anche al calcio. La seconda partita del Napoli nel girone di Champions league contro i Rangers di Glasgow, in programma martedì 13 settembre in Scozia, sarà spostata al giorno successivo per motivi di ordine pubblico legati alla morte della regina Elisabetta. Si giocherà quindi mercoledì 14 alle 21. Lo ha ufficializzato l'Uefa. Il settore per i tifosi ospiti resterà chiuso.