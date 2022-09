Regno Unito, Carlo III proclamato re. La cerimonia per la prima volta in diretta

10 settembre 2022 a

"God Save The King". Due giorni dopo la morte della regina Elisabetta II, il figlio Carlo è stato ufficialmente proclamato nuovo re, con il nome di Carlo III, in una cerimonia intrisa di tradizione e simboli che, per la prima volta, è stata trasmessa in diretta tv. Nello stesso giorno è stata ufficializzata la data dei funerali di Stato: si svolgeranno il 19 settembre all'abbazia di Westminster a Londra. "Il mondo ha perso una leader straordinaria", ha detto il principe William, ora erede al trono, nel suo primo messaggio come principe di Galles. "Onorerò la memoria della Regina supportando mio padre, il Re, in ogni modo in cui potrò", ha aggiunto.

Carlo è diventato automaticamente re alla morte della madre, ma la cosiddetta 'accession ceremony', cioè la 'cerimonia di ascesa al trono' era necessaria per l'ufficializzazione dell'insediamento del nuovo sovrano. Mentre per l'incoronazione bisognerà aspettare alcuni mesi (fra la morte del padre della regina Elisabetta e la sua incoronazione a giugno del 1953 passeranno circa 16 mesi). A proclamare Carlo nuovo sovrano è stato l'Accession Council, organo di consulenza del monarca composto da alte personalità politiche e funzionari, riunitosi nel palazzo di St. James a Londra.

Una cerimonia del genere non si teneva dal 1952, quando Elisabetta salì al trono. La prima parte si è svolta senza il sovrano: dopo avere preso atto della morte della regina Elisabetta II, la funzionaria dell'Accession Council ha proclamato Carlo sovrano con il nome di Carlo III e la relativa dichiarazione che lo attesta è stata poi firmata anche dalla premier britannica Liz Truss. 'God save the king', è la frase con cui si è conclusa la proclamazione da parte della funzionaria.

A quel punto i partecipanti - fra cui anche gli ex premier Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown e Tony Blair - si sono spostati nella sala del trono, dove li ha raggiunti re Carlo III. Il nuovo monarca ha prestato un giuramento che ha poi firmato, con Camilla e il figlio William come testimoni, in cui ha promesso che seguirà l'esempio della madre. "Combatterò per seguire l'esempio e l'ispirazione creati da mia madre, rispettando i doveri costituzionali e cercando prosperità e armonia per tutti i cittadini", ha detto Carlo, promettendo che la sua azione sarà guidata dal Parlamento eletto. Poi un nuovo omaggio a Camilla: "Sono profondamente incoraggiato dal costante supporto della mia amata moglie", ha detto.

La prima proclamazione pubblica è avvenuta dal balcone di St. James, per bocca del 're d'armi della Giarrettiera' David White, affiancato da trombettieri in abiti bordati d'oro. A quel punto colpi di cannone a salve sono stati esplosi nello stesso momento a Hyde Park, alla Torre di Londra e in siti militari in tutto il Regno Unito. Poi, mentre Carlo rientrava a Buckingham Palace, una seconda proclamazione pubblica si è svolta nella City di Londra, alla Royal Exchange.

A seguito della lettura della prima proclamazione pubblica di re Carlo III, quella dal balcone di St. James a Londra, le bandiere che erano a mezz'asta per Elisabetta sono state innalzate. Domani, dopo che le proclamazioni saranno effettuate anche in Scozia, Irlanda del Nord e Galles, le bandiere torneranno a mezz'asta in segno di rispetto per la regina defunta.