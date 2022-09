Funerali della Regina Elisabetta, scatta l'allarme attentati. Servizi segreti in fibrillazione

11 settembre 2022 a

I funerali solenni della regina Elisabetta II saranno un evento che catalizzerà l'attenzione mondiale. Lunedì 19 settembre sarà un giorno festiva, come deciso da Buckingham Palace e dal governo britannico, e milioni persone seguiranno l'evento in presenza o in tv. Nick Aldworth, ex coordinatore dell'antiterrorismo della polizia nazionale. ha parlato di un appuntamento che rappresenta "la più grande operazione di polizia e di mantenimento dell'ordine mai svolti nel Regno Unito". Come sottolinea The Independent il rischio di un attentato è concreto.

"Tutto ciò che serve è un'auto, una persona che vuole compiere un atto di odio e poi non solo c'è un evento costituzionale che va storto, ma anche feriti e morti", ha affermato Aldworth che osserva come la cerimonia si terrà in un contesto di "minaccia globale di un livello molto diverso" da quello percepito per i precedenti funerali reali, come quello della Regina Madre nel 2002 o della Principessa Diana del 1997. L'attuale livello di minaccia nazionale, stabilito dai servizi di sicurezza dell'MI5, è "significativo" spiega il funzionario secondo quanto riporta il Giornale. Fatto sta, a Londra quel giorno ci saranno tutti o quasi i leader mondiali: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quello francese Emmanuel Macron, l’imperatore giapponese Naruhito, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Oggi il feretro di Elisabetta verrà portato dal castello di Balmoral al palazzo reale di Holyroodhouse a Edimburgo, martedì pomeriggio verrà portato a Londra per le esequie nell'abbazia di Westminster. La salma sarà esposta pubblicamente per quattro giorni nella Westminster Hall dopo una processione per le strade di Londra.