Guerra Ucraina Russia, voci di disfatta: "Soldati in fuga". Le forze di Kiev travolgono Mosca?

10 settembre 2022 a

a

a

Le truppe russe hanno lasciato la città di Izyum e alcune altre località della regione di Kharkiv. La guerra in Ucraina sta cambiando con l'invasore che sarebbe costretto alla ritirata. A riportarlo sono i media ucraini Ukrainska Pravda e Unian, citando una dichiarazione su Telegram del cosiddetto primo vice ministro dell'Informazione dell'autoproclamata repubblica separatista di Donetsk, Danylo Bezsonov, secondo cui i soldati "hanno lasciato Izyum, come pure altri insediamenti della regione di Kharkiv". "Certamente questo è negativo. Certamente è il risultato di errori dell'alto comando, ma non è necessario guardare a significati nascosti. Non si tratta di negoziatori o tradimenti. Semplicemente, combattiamo come sappiamo fare. A tutti i livelli. In alcuni posti meglio, in altri peggio", le parole di Bezsonov riportate dai media ucraini.

Fronte Kharkiv, incredibile controffensiva. Come sta cambiando la guerra

Inoltre un corrispondente dell'emittente russa Rbc citato sempre dai media ucraini, Oleksandr Kots, ha riferito che i russi avrebbero lasciato anche Balaklia e Kupyansk. I soldati ucraini intanto, sempre secondo i media di Kiev, hanno pubblicato le prime immagini del presunto ingresso nella città di Izyum, con una bandiera ucraina issata all'entrata in città.