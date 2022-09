Chi sta vincendo la guerra in Ucraina: l'incredibile controffensiva a Kharkiv

La controffensiva contro l’invasore russo sta dando i suoi frutti e gli ucraini riguadagnano terreno. Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha riconosciuto i successi della resistenza del presidente Volodymyr Zelensky ribadendo che oggi più che mai è necessario mantenere l’assistenza sul lungo periodo con l’addestramento dei soldati ucraini, il supporto dell’intelligence americana e l’invio di armi. Per dare la spallata vincente, gli Stati Uniti hanno approvato un altro pacchetto da 675 milioni di dollari di materiale bellico: cannoni, munizioni, missili anti-radar, sistemi anti-mine, veicoli Humvee in versione blindata, visori notturni, equipaggiamenti. In Ucraina sono tre i fronti aperti: quello settentrionale di Kharkiv dove, come mostra anche la mappa del canale Twitter @TpyxaNews, i soldati sono riusciti ad avanzare a cuneo per alcune decine di chilometri recuperando porzioni consistenti di terreno e liberando Balakliya, località che rappresenta un “centro” cruciale; quello orientale di Bakhmut e quello meridionale di Kherson.

3 days of the counter-offensive of the Armed Forces of Ukraine in the Kharkiv direction look like this pic.twitter.com/uN2dsfTdcp

Qui i successi dei soldati ucraini e dei civili impegnati in prima linea sono inferiori, ma molti testimoni, compresi molti filorussi, sostengono che la situazione è critica. Fra il 7 e l’8 settembre, le Forze Armate dell'Ucraina hanno abbattuto un elicottero e due aerei d'attacco russi Su-25 Frogfoot. Lo riferisce il Comando delle Forze d'Assalto Aerotrasportate. Sul fronte russo, si registra il massiccio impiego di miliziani e mercenari della Wagner a causa delle carenze di personale nell’esercito regolare, corridoi logistici limitati, ma buon riserve di armi. Tre giorni di contrattacco che stanno preoccupando e irritando molto il presidente Vladimir Putin che ha convocato d’urgenza un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa.

