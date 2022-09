Giallo in Usa, ritrovato il cadavere di Eliza Fletcher. Fermato un uomo, si cerca il movente

07 settembre 2022 a

È giallo negli Stati Uniti. Venerdì 2 settembre a Memphis è scomparsa Eliza Fletcher, ereditiera americana di 34 anni, rapita mentre faceva jogging. Erano circa le 4.30 del mattino e la donna stava correndo quando un uomo le si è avvicinato: tra i due sarebbe nata una colluttazione e lui è riuscito a immobilizzarla e a farla salire su un Suv. Come annunciato dalla polizia Il suo cadavere è stato ritrovato nella zona del rapimento. Trovato anche il suo telefono e la bottiglia d’acqua che la ricca ereditiera portava sempre con sé.

Per il rapimento è stato arrestato Cleotha Abston, 38enne uscito di prigione nel novembre 2020 dopo oltre 20 anni scontati per il sequestro di un avvocato locale. La polizia lo avrebbe incastrato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e ad un test del dna su un paio di sandali dell'uomo ritrovati sul luogo del rapimento. Dalle immagini si vede che il Suv è rimasto in un parcheggio per circa quattro minuti, prima di allontanarsi. Un testimone e il fratello hanno riferito inoltre che Abston si comportava stranamente mentre puliva l'interno della vettura e lavava i suoi abiti nel lavabo. Liza Fletcher era la nipote di Joseph 'Joe' Orgill III, un imprenditore che ha guidato al successo la Orgill inc, uno dei più grandi distributori di hardware al mondo. Ma secondo le indiscrezioni il sequestro sembra avere più un movente sessuale che di estorsione.