Texas, chi è Salvador Ramos. Il ragazzo che ha fatto la strage nella scuola. Le foto postate sui social

25 maggio 2022 a

a

a

Una fotografia di due fucili semiautomatici in stile AR15 è stata pubblicata giorni fa su un account Instagram collegato al 18enne che ha sparato in una scuola primaria di Unvalde, in Texas, uccidendo almeno 19 bambini e due adulti. Lo ha riferito Cnn, diffondendo l’immagine. Questa è stata postata come storia dall’utente "salv8dor", appartenente al presunto assalitore, Salvador Ramos, come confermato da vari suoi compagni di scuola. Ramos è stato ucciso dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo della sparatoria. La pagina TikTok di Ramos, aggiunge Cnn, contiene solo un post su un gioco online, mentre nella bio sotto l’immagine di profilo si legge: «I bambini nella vita vera abbiano paura».

Ma il racconto delle ultime ore dello studente di 18 anni che ha fatto la strage nella scuola del Texas è ancora più agghiacciante. Prima di compiere il massacro di massa, infatti, il ragazzo ha sparato anche alla nonna che aveva cercato di fermarlo. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e Salvador Ramos ha portato a compimento il suo intento omicida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.