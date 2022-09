Putin non ama la tecnologia. Il Cremlino: "Ecco perché non ha cellulare né social"

03 settembre 2022 a

Niente telefono cellulare, niente sociale network. Il presidente russo Vladimir Putin si tiene lontano dalla tecnologia. A svelarlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha risposto a una domanda di alcuni giornalisti che gli chiedevano se se il leader russo avrebbe seguito l’esempio del suo amico Silvio Berlusconi, che ieri è sbarcato su Tik Tok raccontando una barzelletta che aveva come protagonisti, oltre al Cav e allo stesso Putin, il presidente Usa Joe Biden e Papa Francesco.

Peskov, riporta l’agenzia Interfax, ha ribadito che Putin non usa il telefono cellulare, non ha account sui social media e non ha intenzione di aprirne dal momento che ha sufficienti canali per ottenere informazioni e comunicare con i russi. Peskov ha anche osservato che mantenere un account su un social network richiede tempo che il presidente non ha e che difficilmente Putin permetterebbe ad altre persone di gestire i suoi account.