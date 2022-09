Guerra in Ucraina, il report dei servizi sull'esercito della Russia: “Problemi di morale e niente paghe ai soldati”

04 settembre 2022 a

Non si registrano passi avanti della Russia nella guerra in Ucraina. E ora l’intelligence militare britannica, nel suo ultimo aggiornamento sul tema del conflitto, spiega che “le forze russe continuano a soffrire di problemi di morale e disciplina in Ucraina. Oltre alla fatica del combattimento e alle elevate perdite, una delle principali lamentele dei soldati russi dispiegati continua probabilmente ad essere il problema della loro retribuzione”.

Il rapporto dei servizi segreti del Regno Unito aggiunge che "nell'esercito russo, il reddito delle truppe consiste in un modesto stipendio di base, aumentato da una complessa varietà di bonus e indennità. In Ucraina, è molto probabile che ci siano stati problemi significativi con il mancato pagamento di bonus di combattimento di notevole entità. Ciò è probabilmente dovuto alla 'burocrazia militare inefficiente', alla corruzione e all'insolito status giuridico delle operazioni russe in Ucraina". Le forze armate di Vladimir Putin - dicono sempre le spie di Sua Maestà - hanno costantemente omesso di fornire i diritti di base alle truppe dispiegate in Ucraina, tra cui uniformi, armi e razioni adeguate, oltre alla retribuzione. Questo ha quasi certamente contribuito alla persistente fragilità del morale di gran parte delle forze armate.