Oms lancia l'allarme polio: vaccinatevi

L’Oms lancia l’allarme poliomielite, alla luce dei recenti casi derivati dai vaccini rilevati a New York. Nel corso di un briefing con la stampa, il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale per la Sanità, Hans Kluge, ha ricordato che «mentre attendiamo con impazienza di celebrare il 20° anno di liberazione dalla polio nella regione europea, ci ricordiamo che gli importanti progressi compiuti verso l’eradicazione globale sono molto fragili». «Negli ultimi anni, virus della polio derivati dai vaccini sono stati rilevati in Israele, Tagikistan, Ucraina e Regno Unito. Dato il nostro mondo interconnesso, il virus della poliomielite rilevato di recente a New York, negli Stati Uniti, è geneticamente legato ai virus rilevati in Israele e nel Regno Unito. Nonostante l’elevata copertura vaccinale complessiva, il virus della polio ha trovato la sua strada verso individui suscettibili nelle comunità poco vaccinate».

«Questo è un campanello d’allarme per tutti noi. È nostra responsabilità condivisa eradicare la polio a livello globale. Tutti coloro che non sono vaccinati, o i cui figli hanno saltato le vaccinazioni programmate, dovrebbero cercare la vaccinazione il prima possibile. I vaccini contro la poliomielite si sono dimostrati molto efficaci e molto sicuri», ha esortato. «Mentre attendiamo con impazienza di celebrare il 20° anno di liberazione dalla polio nella regione europea, ci ricordiamo che gli importanti progressi compiuti verso l’eradicazione globale sono molto fragili», ha concluso.