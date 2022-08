Morte Dugina, l'Ucraina convoca il nunzio apostolico: "Delusi dal Papa". La frase sotto accusa

25 agosto 2022 a

a

a

Kiev convoca il nunzio apostolico per la parole di Papa Francesco sulla morte di Darya Dugina. "Abbiamo studiato attentamente la citazione completa di Papa Francesco e abbiamo deciso di convocare il Nunzio Apostolico per esprimere il disappunto dell'Ucraina". Il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba ha invitato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, in merito alle parole di Papa Francesco sulla giornalista Darya Dugina, morta in un attentato.

La preghiera di Papa Francesco che fa infuriare l'Ucraina

Al termine dell’udienza di mercoledì, Francesco ha rivolto un appello per la pace per "l’amato popolo ucraino" e denunciato la crudeltà della guerra, pagata dagli innocenti. Dopo aver parlato dei profughi, dei feriti, degli orfani, ha aggiunto: "Penso a quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca".

Morte Dugina, la foto che solleva i sospetti sull'attentato: "Inquietante"

"La decisione di Papa Francesco di menzionare nel contesto della guerra russo-ucraina la morte di un cittadino russo sul territorio della Russia, con la quale l'Ucraina non ha nulla a che fare, provoca incomprensioni" si legge nella nota di Kiev