Papa Francesco prega per Darya Dugina. Ira della diplomazia ucraina

24 agosto 2022 a

Papa Francesco ricorda Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin, e prega per lei durante l'udienza generale. "Penso alla ragazza che è volata in aria per una bomba che era sotto un sedile di una macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra. Pensiamo a questa realtà e diciamoci che la guerra è una pazzia" ha detto il Papa condannando nuovamente la guerra in Ucraina e chiedendo la cessazione del conflitto. Il pensiero del Papa che ha rivolto a Dugina, nota giornalista e politologa che sosteneva apertamente la guerra di Putin contro Kiev, ha provocato la replica infuocata della diplomazia ucraina.

L’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andrii Yurash ha criticato le parole del Papa, reo di aver messo sullo stesso piano aggressore e vittima: “Il discorso di oggi del Papa è stato deludente e mi ha fatto pensare a molte cose, non si può parlare con le stesse categorie di aggressore e vittima, stupratore e stuprato”. E sulla preghiera su Dugina ha detto: “Come è possibile citare degli ideologi dell’imperialismo russo come vittime innocenti?”. Dichiarazioni che lasciano pensare come i rapporti tra la Santa Sede e l'Ucraina siano piuttosto tesi. Il Pontefice ha manifestato la volontà di andare in vista a Kiev, ma ancora non è stato fissato un appuntamento. E anche l'incontro con il Patriarca di Mosca Kirill previsto per settembre è saltato.