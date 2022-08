Morte Darya Dugina, i filorussi accusano gli ucraini

21 agosto 2022 a

Il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha scritto sul suo canale Telegram che la morte di Darya Dugina, figlia dell’ideologo Aleksandr Dugin vicino al premier russo Vladimir Putin, uccisa nell’esplosione dell’auto che stava guidando, è stata causata dal governo ucraino, come riporta il Guardian. «Vili cattivi! I terroristi del regime ucraino, cercando di eliminare Aleksandr Dugin, hanno fatto saltare in aria sua figlia...In macchina. Beato ricordo di Darya, è una vera ragazza russa!», ha scritto Pushilin.

Intanto il filosofo russo Aleksandr Dugin è ricoverato in ospedale dopo la tragica morte della figlia, Darya Dugina, rimasta uccisa nell’esplosione di un ordigno piazzato nell’auto su cui viaggiava fuori Mosca. Lo ha reso noto il politologo ed ex consigliere di Vladimir Putin, Serghei Markov, sul suo canale Telegram. «Povero Aleksandr. Ora si trova in ospedale. Le nostre più sentite condoglianze», ha scritto Markov.