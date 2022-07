Sanna Marin esagera e manda in tilt l'Europa: la foto della premier finlandese

12 luglio 2022 a

Rock in tutti i sensi. La prima ministra finlandese Sanna Marin, 36 anni, ha conquistato il web con la semplice partecipazione al festival di musica Ruisrock a Turku. Marin è stata immortalata in short di jeans, chiodo di pelle e anfibi mentre partecipava all’evento. Un abbigliamento adatto a un concerto così come lo sono gli impeccabili outfit istituzionali cui ha abituato i finlandesi e il resto d’Europa. Eppure, lo scatto in bianco e nero firmato dalla fotografa Janita Autio è diventato virale nel giro di poche ore nonostante Sanna Marin non abbia pubblicato l’immagine sul suo profilo Instagram.

La foto, infatti, è stata condivisa dall’account del festival, celebre nei Paesi nordici, ed è stato tripudio social con oltre 800 commenti: “So cool”, “Abbiamo la prima ministra numero uno al mondo”, “Iconica”, “Stai spaccando di brutto”, “Può governare per sempre?”. Marin è stata eletta nel 2019 diventato la premier più giovane al mondo. E’ sposata e ha una figlia. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è balzata agli onori della cronaca per aver deciso di mettere fine alla storica neutralità della Finlandia chiedendo l’ingresso nella Nato allo scopo di ottenere protezione nel caso di un tentativo di espansione/rivendicazione di Putin.

